В лесу на Прикарпатье потерялся 5-летний Кирилл: к поискам привлечено более 200 человек

На Ивано-Франковщине продолжаются поиски 5-летнего Кирилла Бондарчука. Он исчез вечером 17 июня в лесу возле села Троица, Коломыйского района.

К операции привлечены спасатели, полиция, местные жители и спецтехника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Полицию Ивано-Франковской области.

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Продолжаются поиски мальчика на Прикарпатье

Вечером 17 июня в Службу спасения поступило сообщение от матери Кирилла Бондарчука 2019 года рождения. Мальчик исчез в лесу вблизи села Троица, Коломыйского района.

К поисково-спасательной операции привлекли спасателей ГСЧС, полицию, работников лесного хозяйства и жителей общины. По состоянию на утро 18 июня удалось обследовать 178 гектаров территории.

Кирилл Бондарчук, пропавший на Прикарпатье / Фото Национальной полиции Украины

По обновленным данным ГСЧС, по состоянию на 10:00 18 июня к поискам привлечено 207 человек, 32 единицы техники, 6 дронов и 2 кинолога с собаками. Мальчика до сих пор ищут.

К слову, в Винницкой области спасатели нашли трехлетнего мальчика, который исчез накануне вместе с собакой. К поискам привлекли около 300 человек, среди них спасатели, кинологи и местные жители.