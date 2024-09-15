Буданов ответил, что его больше всего беспокоит и сорвал аплодисменты

В Украине уже более 2,5 лет продолжается полномасштабная война против России. Несмотря на то, что главу разведки Кирилла Буданова уже ничего не удивляет, есть вещь, которая его беспокоит и сейчас.

Эту вещь глава Главного управления разведки озвучил на 20-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

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Что на уме у Кирилла Буданова

У главы разведки Кирилла Буданова во время встречи спросили, что его беспокоит сейчас больше всего.

Как любой военный, я вам ответил: больше всего меня беспокоит гибель или увечье наших людей. Это то, что не вернешь. Дрон можно сделать новый, танк можно сделать новый – или купить. А человек уже все, ушел навсегда. Поэтому жизнь людей самое главное,

– сказал Буданов.

После слов главы ГУР в зале раздались громкие аплодисменты.

Также во время конференции Кирилл Буданов отметил, что атаки на территорию России существенно влияют на граждан страны-агрессора, меняя их мировоззрение. Он хотел бы большего, говоря о переносе войны в Россию, однако "надо реально смотреть на вещи".