Я ждал 04:00, – Буданов признался, когда узнал, что полномасштабное вторжение – неизбежно

Кирилл Буданов рассказал, что 23 февраля после обеда забрал с жену, и они "переселились" в его офис. Тогда глава ГУР МО уже знал о начале полномасштабного вторжения России в ближайшие часы.

Глава ГУР МО Буданов признался, что самые главные переживания пережил в последние часы и минуты перед началом полномасштабного вторжения. Россия в течение двух недель меняла дату вторжения.

Обратите внимание Это неприятно признавать, – Буданов заявил, что армии Украины и России имеют одинаковые проблемы

Буданов заметил, что внимательно следил за информацией. Ему, как руководителю разведки, было недопустимо ошибиться с этим.

Я ждал 04:00, поскольку мы знали время, когда все должно начаться. И самые главные переживания были в последние часы и минуты. Начнется. Как начнется,

– заявил Буданов.

Он заявил, что окончательные данные получил около 15:00 23 февраля. Тогда в офис Буданова прибыли подразделения специального назначения. Они ждали выезда в Гостомель.

Приоритетной задачей было задержать высадку российских оккупантов в Гостомеле. Именно оттуда оккупанты хотели зайти в Киев.

Буданов о поездке на передовую

Кирилл Буданов в разговоре с Дмитрием Комаровым впервые прокомментировал свои поездки на передовую. В частности заявил, что в Бахмуте посещал свое подразделение. Буданов заметил, что никаких границ не существует. Они – разве что в головах людей.