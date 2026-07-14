Об этом блогер-аналитик и военный Игаль Левин заявил в эфире YouTube-канала Radio NV.

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Чем Буданов напоминает Линкольна?

Игаль Левин вспомнил один из коротких твитов Кирилла Буданова, который демонстрирует, что при принятии решений глава ОП прежде всего руководствуется интересами государства.

Кстати, Буданов, глава Офиса, помните, написал короткий твит. Там буквально три строчки. И он не писал много всякой лирики. Но главное было вот что: человек – государственный деятель высочайшего уровня – прекрасно понимает, что это вопрос о государстве,

– подчеркнул эксперт.

Военный аналитик отметил, что Буданов не пытается сводить все к моральным аспектам или теме войны. В этом посте прямо говорится о том, что если человека не мобилизует Украина, это сделает Россия, которая, по его словам, уже не будет церемониться.

Развивая эту мысль, Левин отметил, что такой подход напоминает ему действия 16-го президента США Авраама Линкольна во время Гражданской войны.

Ну, как и Линкольн. Он же не стал писать какие-то письма с призывами к нации, не стал объяснять ирландцам: "Послушайте, вы приехали, есть обязанность, надо". Там отреагировали очень жестко. Просто погуглите, как именно отреагировали. Но в итоге Север победил,

– констатировал израильский военный.

По мнению Левина, и для Буданова, и для Авраама Линкольна в свое время определяющим приоритетом были интересы государства, а не эмоциональные или моральные соображения.