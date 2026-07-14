Про це блогер-аналітик та військовмй Ігаль Левін заявив в етері YouTube-каналу Radio NV.

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Чим Буданов нагадує Лінкольна?

Ігаль Левін пригадав один з коротких твітів Кирила Буданова, який демонструє, що під час ухвалення рішень очільник ОП насамперед керується інтересами держави.

До речі, Буданов, глава Офісу, пам'ятаєте, написав короткий твіт. Там буквально три рядки. І він не писав багато всілякої лірики. Але головне було ось що: людина – державний діяч найвищого рівня – чудово розуміє, що це питання про державу,

– наголосив експерт.

Військовий аналітик зауважив, що Буданов не намагається зводити все до моральних аспектів чи теми війни. У цьому дописі прямо йдеться про те, що якщо людину не мобілізує Україна, це зробить Росія, яка, за його словами, вже не буде церемонитися.

Розвиваючи цю думку, Левін зазначив, що такий підхід нагадує йому дії 16-го президента США Авраама Лінкольна під час Громадянської війни.

Ну, як і Лінкольн. Він же не почав писати якісь листи із закликами до нації, не почав пояснювати ірландцям: "Послухайте, ви приїхали, є обов'язок, треба". Там відреагували дуже жорстко. Просто погугліть, як саме відреагували. Але в підсумку Північ перемогла,

– констатував ізраїльський військовий.

На думку Левіна, і для Буданова, і для Авраама Лінкольна свого часу визначальним пріоритетом були інтереси держави, а не емоційні чи моральні міркування.