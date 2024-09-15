Надо реально смотреть на вещи, – Буданов о переносе войны на территорию России

Кирилл Буданов отметил, что атаки на Россию имеют важное влияние на граждан страны-агрессора. Также они несколько изменили мировоззрение людей в целом.

В то же время "надо реально смотреть на вещи" относительно возможности переноса войны на территорию России. Об этом руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает 24 Канал.

Смотрите также Буданов объяснил, когда Россия хочет закончить войну и по какой причине

Буданов о войне на территории России

Журналистка спросила у Кирилла Буданова, как он оценивает возможности Украины, чтобы перенести войну на территорию России.

Он ответил ей, что, как гражданин, то хотел бы большего. Однако "надо реально смотреть на вещи", поэтому глава разведки делал бы акцент именно на дальнобойных ударах по врагу.

Украина была немножко слабее, это же надо также признать. И именно тот факт, что уже почти три года полномасштабной, и десять лет вообще нашей войны, а мы все еще держимся,

– сказал он.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины "мы точно имели дело с одной из самых мощных армий мира", и россиянам не удалось нас сломать.

Это несмотря на то, что у России есть большие запасы вооружения и техники, накопленные во времена независимости, унаследованные еще со времен СССР и полученные от других государств, таких как КНДР.

Наша возможность перенести боевые действия на территорию России – я бы здесь больше сделал акцент на способности нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. Это первое. И на самой философии этого. Это немножко изменило мировоззрение,

– заявил Буданов.

Буданов пояснил, что после ударов ВСУ по объектам вглубь России для населения страны-агрессора разрушился миф об их непобедимости и безопасности. Это сильно повлияло на их социально-психологическое состояние.

Ранее россияне были убеждены, что их страна является одной из сильнейших в мире, однако этот мой был разрушен с первыми взрывами в Москве. Как отметил глава ГУР – "он подорвал всю основу".

Буданов считает, что это и есть главное достижение этих дальнобойных ударов – слом веры народа, что они живут в безопасности.

На вопрос журналистки о том, нужно ли больше таких ударов, то начальник разведки ответил, что "пока идет война – надо делать все на максимум". И когда можно больше – надо делать больше.