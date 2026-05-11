Кирилл Буданов прибыл в Литву: с какой целью

Кирилл Буданов 11 мая прибыл с визитом в Литву. Глава Офиса Президента Украины встретится с чиновниками страны для обсуждения вопросов безопасности.

Об этом пишет LRT.

Что известно о визите Буданова в Литву?

По данным источников портала 15min.lt, ожидается, что Кирилл Буданов посетит Администрацию президента Литвы и другие правительственные учреждения.

Ожидается, что глава ОП встретится с представителями литовских служб обороны и безопасности.

Журналисты напомнили, что Литва остается одним из самых активных партнеров Украины среди стран НАТО и Европейского Союза.

С начала полномасштабного вторжения Вильнюс предоставляет Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Готова ли Литва к возможной агрессии со стороны России?

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Россия ведет активную информационную кампанию в странах Балтии. Сибига отметил, что Украина готова помогать балтийским странам снизить напряжение, вызванное российскими сигналами.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что Россия не имеет возможности для масштабной войны с НАТО и может осуществлять только тактические провокации. Однако по мнению эксперта, вполне вероятно, что они будут касаться именно стран Балтии.

Аналитический центр Baltic Defense Initiative разработал вероятный сценарий того, как страна-агрессор может заставить Литву сдаться, используя гиперзвуковые ракеты и дроны. По данным аналитиков, Россия может воплотить замысел по капитуляции Литвы примерно за 3 месяца.