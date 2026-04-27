Поразил президента: журналисты выяснили, как Буданов стал главным кандидатом на пост главы ГУР

Кирилл Буданов почти 6 лет занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. В свое время генерал поразил президента Владимира Зеленского и стал главным кандидатом на этот пост.

Об этом говорится в материале "Бабеля".

К теме Икона, "Петр", Янукович и загадочный красный блокнот: как Буданов обустроил свой кабинет в ОП

Как Буданов поразил Зеленского и стал кандидатом на должность начальника ГУР?

Журналисты напомнили, что до Кирилла Буданова должность главы ГУР МО почти год занимал Василий Бурба – до августа 2020 года. Генерала-полковника уволили через неделю после того, как в Беларуси задержали группу "вагнеровцев".

Справочно! Речь идет о сорванной операции "Авеню", также известной как "Вагнергейт". Ее целью было задержание 33 российских наемников ЧВК "Вагнера", причастных к военным преступлениям на Донбассе. План заключался в том, чтобы выманить боевиков в Минск, а затем принудительно посадить их самолет в Украине.



Однако из-за переноса финального этапа операции наемников задержало КГБ Беларуси и впоследствии передало России. Василий Бурба утверждал, что операция была тщательно подготовлена, но потерпела крах или из-за приказа о переносе, или же из-за "крота", который работал на Россию.

После увольнения Бурбы Владимир Зеленский искал нового главного разведчика. Примерно в это время, как рассказал источник "Бабеля" в разведкругах, Кирилла Буданова как эксперта пригласили на одно из профильных совещаний с президентом.

По словам собеседников журналистов, именно тогда Буданов поразил президента, а его фамилия попала в список кандидатов на должность нового руководителя ГУР.

Окончательное решение относительно нового начальника Главного управления разведки в ОП принимали коллегиально. На последнее совещание по этому вопросу в конце августа 2020 года собрались Владимир Зеленский, тогдашний глава Офиса Президента Андрей Ермак, тогдашний глава СБУ Иван Баканов, тогдашний заместитель Ермака Роман Машовец и другие.

На совещании обсуждали несколько кандидатур по очереди. Имя Буданова озвучил Ермак, далее зачитали одну из характеристик: способный, не замечен в деструктивных действиях против власти, участвует в опасных операциях, но пока не имеет стратегического видения,

– рассказал один из участников совещания.

Главным вопросом было, критичен ли недостаток такого видения для главы ГУР. Сам Буданов в разговорах с коллегами говорил, что точно справится.

В конце концов его кандидатуру согласовали. Кирилл Буданов возглавил ГУР МО 5 августа 2020 года.

Что известно о работе Кирилла Буданова в ОП?

Кирилл Буданов работал начальником Главного управления разведки Минобороны Украины до января 2026 года. За почти 6 лет в должности генерал спланировал ряд успешных операций против врага, а также неоднократно лично участвовал в сложнейших операциях с разведчиками на фронте.

2 января 2026 года Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова на должность главы Офиса Президента. Украинский лидер объяснил свой выбор тем, что сейчас ОП должен сосредоточиться на вопросах безопасности, развития войска и дипломатическом треке в переговорах, а Буданов имеет опыт в этих вопросах.

На новой должности Буданов активно коммуницирует с украинскими партнерами, участвует в мирных переговорах, сосредоточил большее внимание на вопросах обменов, а также переформатировал сам Офис Президента.