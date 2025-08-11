В частности, с его приходом на должность были созданы отдельные подразделения, которые сыграли значительную роль с началом полномасштабного вторжения. Представители ГУР МО Украины рассказали 24 Каналу, что назначение Кирилла Буданова дало новый толчок к развитию нашей разведки.

Новый толчок для ГУР

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что прежде всего Кирилл Буданов пришел на должность в очень непростые времена. Агрессия России продолжалась с 2014 года. Тогда была постоянная линия фронта, линия разграничения.

Именно приход генерала Буданова дал новый толчок к развитию ГУР. Прежде всего мы существенно нарастили агентурный компонент. Мы стали более эффективными с точки зрения радиоэлектронной разведки, киберразведки, которые в то время уже были, но получили новый толчок. Видимо, он чувствовал, что будет большая война. Потому что обратил особое внимание на развитие так называемых подразделений активных действий,

– сказал он.

Были созданы отдельные подразделения, подготовлен личный состав. Начался рекрутинг опытных людей, отбор персонала в эти подразделения, чтобы противостоять возможной вооруженной агрессии. Именно подразделения специального назначения, которые на тот период уже были созданы в ГУР, сыграли очень существенную роль с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Направления работы ГУР МО

Командир спецподразделения ГУР "Шаман" заметил, что разведка имеет задачу и должна ее выполнить. Задания ставятся президентом Украины. По его словам, для их выполнения Кирилл Буданов никогда не использует один и тот же стиль для всех.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что для выполнения задач проводится большая боевая работа и на земле, и на небе, и в море. Это дальнобойные удары, беспилотники, антидроновые инструменты, подразделения, которые работают в этом, кибернаправление, кибербезопасность и киберспециалисты, которые воюют и наносят удары врагу. Также это основательная аналитическая работа.

И много других направлений вплоть до космоса, где сегодня также присутствует военная разведка. Это масштабирование произошло именно за эти годы,

– добавил он.

К слову, Кирилл Буданов рассказал о своих первых шагах в ГУР. Он пришел в ГУР в 2007 году. По словам главы разведки, несмотря на то, что время было мирное, разведчики все равно "готовились к чему-то".

В 2008 году Буданов был на ночном дежурстве, когда получил срочный звонок. Следовало принять шифрограмму. Как оказалось, сомалийские пираты захватили судно Faina, которое перевозило оружие. Оно шло из Николаева в Момбасу. Наши моряки провели в плену 4 месяца. Пираты отпустили их, когда получили выкуп.

Тогда будущий глава ГУР занимался оперативно-боевой работой в специальной разведке – подразделении спецназначения.