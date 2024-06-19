Неожиданные факты из биографии Кирилла Буданова: в ГУР поделились ранее неизвестными деталями

Фактов из биографии главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в открытом доступе не так много. Официально ранее было известно, что он учится в Острожской академии, однако на самом деле Буданов имеет уже 4 образования.

Более того, стало известно, что Буданов также профессионально занимался плаванием. В частности, об этом говорится в обновленной биографии на официальном сайте ГУР МО.

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Интересные факты из биографии Буданова

Ни для кого не было тайной, что Буданов имеет образование военного. Сначала он окончил Одесский институт Сухопутных войск, а затем – Военно-дипломатическую академию имени Евгения Березняка.

Кроме того, он также учился в Острожской академии по специальности "Политология". Однако об одном из образований Буданова ранее не было известно. Так, в 2024 году глава ГУР МО закончил Киево-Могилянскую Бизнес-Школу, где прошел курс "Стратегическая архитектура".

Как говорится на официальной странице КМБШ, на курсе "Стратегическая архитектура" студенты изучают стратегическое и дизайн-мышление, а также моделируют бизнес-процессы, учатся организационной культуре, стратегическому лидерству и тому подобное.

Но это не все неожиданные моменты из жизнеописания Буданова. Так, стало известно, что глава ГУР МО занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием.

Согласно информации из открытых источников, Буданов трижды получал ранения в бою. Является кавалером ордена "За мужество", а в феврале 2024 года получил звание "Герой Украины" и орден "Золотая Звезда".

К слову, Буданов также владеет несколькими иностранными языками. Его считают одним из самых эффективных руководителей украинской разведки за всю историю.