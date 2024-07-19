Занимался народными танцами и так хотел жить: что известно о погибшем в Николаеве мальчике

В результате обстрела Николаева вечером 19 июля погиб 12-летний Кирилл Дядюшка. Стало известно, что парень занимался народными танцами.

Атаковали захватчики именно жилой район города, вероятно, ракетой Х-59. О гибели Кирилла сообщили в коллективе народных танцев SOUVENIR, который посещал парень.

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Отошел в вечность Кирилл Дядюшка

По состоянию на 20:00 было известно всего о трех погибших, среди которых мальчик Кирилл Дядюшка. Жертвой российской атаки также стала пожилая женщина.

В нашем коллективе произошло огромное горе. Больше нет нашего Кирилла Дядюшка. Сегодня он попал под обстрел Наше Солнышко, наш талантливый ребёночек, который мечтали и так хотел жить за что нет слов. Ужасная боль,

– написали в SOUVENIR-Folk Dance Group.

Также танцевальный коллектив опубликовал кадры, на которых, в частности, видно Кирилла в народном костюме.

Каким был Кирилл Дядюшка / Фото SOUVENIR-Folk Dance Group

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Вспомним, что спасатели и полицейские обследуют место происшествия в Николаеве. Кроме трех домов, разрушениям подвергся и детский сад. Мать погибшего Кирилла – в состоянии шока. Ей на помощь пришли психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.