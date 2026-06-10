Текст обращения российский переговорщик опубликовал в собственных социальных сетях.

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Что написал Дмитриев?

Путинский спецпосланник отреагировал на уменьшение рейтингов проукраинского премьера Великобритании. Он попросил пришельцев вмешаться во внутриполитическую ситуацию в стране.

Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку,

– попросил Кирилл Дмитриев.

Он заверил, что этот шаг не предусматривает физического насилия. Однако, по его мнению, добровольная отставка лидера Лейбористской партии якобы способна "подарить надежду всей западной цивилизации".

Кто такой Кирилл Дмитриев?

Подсанкционный российский финансист Кирилл Дмитриев с момента инаугурации Дональда Трампа регулярно встречается с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время этих контактов, как пишет The Atlantic, Дмитриев продвигает идею обмена суверенитета Украины на масштабные экономические проекты для российских и американских компаний.

До 2016 года Путин настолько доверял Дмитриеву, что поручал ему выполнять миссии, не связанные с финансовой сферой. В частности, финансист пытался наладить контакт с командой Дональда Трампа во время первой каденции американского президента.