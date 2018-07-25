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Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе

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Кирилл Островский – водитель Hummer
Кирилл Островский – водитель Hummer / Информатор

23-летний Кирилл Островский в Киеве вечером 24 июля на внедорожнике Hummer сбил десятилетнюю девочку, когда она переходила дорогу на зеленый свет. Это произошло на глазах у матери ребенка. Кем является виновник смертельной аварии – читайте дальше.

Как известно, водитель Hummer на высокой скорости проехал на красный свет светофора, сбил девочку и протащил ее еще около 50 метров. Мать девочки не пострадала. После аварии виновник пытался скрыться, однако полицейским после погони удалось его задержать буквально через три дома вдоль бульвара. Как позже выяснили СМИ, водителем оказался Кирилл Островский.

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Он успел снять VIP-номера с автомобиля (АІ8888). Во время задержания мужчина сопротивлялся, сначала кричал, что с ним поступают противоправно. Когда задержанного посадили в машину патрульной полиции, он заявил, что не пытался избежать ответственности и спросил о состоянии сбитой девочки.

Девочка скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.

Кто такой Кирилл Островский

Про Кирилла Островского пока известно немного. Он 1995 года рождения.

Бывший боксер. В 2014-м году издание "Капитал" опубликовало интервью с Кириллом Островским, где о нем было написано следующее: "Кирилл Островский когда-то профессионально занимался боксом, поэтому и окружение у него всегда было соответствующее".

Сегодня он директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet, которая занимается продажей фитнес-сладостей. Первую точку по продаже Островский открыл в январе 2014-года.

Кирилл Островский
Кирилл Островский владеет фирмой Fit&Sweet с 2014 года (фото: Капитал)

Тогда он рассказывал, что ему понадобилось 150 тысяч гривен, чтобы открыть собственное дело. На то время, сладости продавались в трех торговых центрах Киева, а также клубах SportLife. По словам Островского, одна точка могла приносить от 100 до 500 грн чистой прибыли в день, то есть 3-15 тыс. грн на месяц. Кроме Островского, в компании работало еще 12 человек. Очевидно, что Hummer за такие деньги не купишь.

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24 канал следит за ситуацией и оперативно будет сообщать свежие детали.

 

 

Теги: Новости Украины ДТП з Hummer у Киеве Аварии и ДТП Жертвы Новости Киева Статьи Публикации
Источник: 24 канал
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