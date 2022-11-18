Экс-глава НБУ Шевченко и бывший депутат Грановский вместе "засветились" в Вене

После отставки экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко скрылся за границу. Его заметили в столице Австрии вместе с экс-нардепом Александром Грановским.

Заметили Шевченко и Грановского в Вене в одном из заведений города. Интересно, что оба находятся в розыске.

Достойно внимания Экс-главу Нацбанка Шевченко объявили в международный розыск, – ГПК

Оба скрываются от правосудия

И Кирилл Шевченко, и Александр Грановский – сбежали от правосудия и скрываются за границей от НАБУ и САП.

Кроме того, ВАКС еще выбирает им меры предосторожности. Между тем Шевченко и Грановский, несмотря на розыск, спокойно посещают заведения Вены.

Шевченко не вернулся из Лондона

Еще в сентябре Шевченко уехал в Лондон в командировку. Она завершилась уже через день. В то же время в Украину экс-глава Нацбанка уже не вернулся. Он самостоятельно отправил себя в отпуск. Сначала он должен был продолжаться до 30 сентября, затем – до 7 октября.

4 октября Кирилл Шевченко подал в отставку с поста главы НБУ и объяснил это якобы проблемами со здоровьем.

6 октября НАБУ сообщило экс-главе НБУ о подозрении в деле о хищении 200 миллионов гривен Укргазбанка в течение 2014 – 2019 годов.

8 ноября экс-глава Национального банка Украины была объявлена в международный розыск.

Почему разыскивают Грановского

НАБУ разыскивает бывшего нардепа из-за того, что его считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 миллиона гривен ущерба АО "Одесский припортовый завод", 99,57% которого принадлежат государству. Завод продавал минеральные удобрения предприятию ниже рыночных цен. Впоследствии компания перепродавала товар иностранцам из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Фактические поставки обеспечивал Одесский припортовый завод.

Схема действовала в течение марта – декабря 2015 года, из-за нее ОПЗ недополучил доход в примерно 93,3 миллиона гривен.

15 ноября НАБУ объявило Александра Грановского в розыск.