В оккупированной Кирилловке нашли мертвым известного бизнесмена, – СМИ

СМИ сообщают, что на одном из пляжей временно оккупированной Кирилловки нашли тело мужчины. Погибшим, вероятно, является местный бизнесмен Геннадий Передерий.

Официальных заявлений по поводу смерти предпринимателя не поступало – информацию проверить сложно, поскольку населенный пункт находится под временным контролем россиян. В средствах массовой информации отмечают, что вероятная жертва оккупантов была проукраински настроена.

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Тело мужчины вроде бы нашли на пляже в Кирилловке

В ранее курортной Кирилловке, что располагается на Азовском море в Запорожской области, СМИ сообщают о смерти известного бизнесмена и ресторатора Геннадия Передерия.

Тело погибшего вроде бы нашли на одном из пляжей поселка, и есть ли на нем признаки насильственной смерти – неизвестно. Отмечается, что оккупационные власти вряд ли будут выяснять и обнародовать причину гибели мужчины.

Вероятная жертва Геннадий Передрий является владельцем торгово-гостиничного комплекса "Азовская Ривьера", а еще популярного в Кирилловке ресторана "Фишка", который находится на косе Пересыпь. Кроме того, он владеет несколькими магазинами и суши-кафе "Токио".

Отмечается, что на странице предпринимателя в фейсбуке есть фотографии с украинским флагом, а также репосты патриотических сообщений действующего главы Кирилловской общины Ивана Малеева, которого оккупанты дважды пленили.

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Ранее жители временно оккупированной Кирилловки жаловались на то, что россияне и коллаборанты присваивают себе бизнесы людей, выехавших на подконтрольную Украине территорию, в том числе базы отдыха.

Кроме того, ранее гауляйтер россиян екатерина уманец заявила местным бизнесменам, что со следующего года в Кирилловке начнется так называемая "национализация" их имущества.

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