Киркорову запретили въезд в Украину на 3 года

12 августа 2021 , 09:53
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Источник:

24 канал

Российский певец Филипп Киркоров по меньшей мере 3 года не сможет въехать в Украину. Теперь ему официально запретили въезд.

Въезд запретили в интересах национальной безопасности. Об этом 24 каналу сообщили в Службе безопасности Украины.

Ранее Киркоров стал угрозой нацбезопасности, – Минкульт внес его в "черный список"

Руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда Киркорову на территорию Украины сроком на 3 года,
– рассказали в СБУ.

Заметим, что ранее о запрете сообщали в СМИ. Исполнитель пока это не прокомментировал.

Что этому предшествовало

  • Еще 22 июня певца добавили в список людей, которые угрожают нацбезопасности Украины.
  • Музыкант отреагировал на такое решение скандальным видео. Говорил, что якобы в Украине "ненависть к России захлестывает", поэтому "если Киркоров становится угрозой для государства, его можно только пожалеть".
  • Однако 27 июня СБУ сообщила, что Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают нацбезопасности. Объясняли это судебными прецедентами.
  • Если певца нет в "черном списке", то в Украине можно транслировать фильмы с его участием, концерты и песни.
Обратите внимание! Киркоров регулярно посещает оккупированный Россией Крым. Он гастролирует там и отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины. Певец даже заявлял, что "Крым – это его любимое место в России".
Автор: Ольга Музика