Киркорову запретили въезд в Украину на 3 года
12 августа 2021 , 09:53Читати новину українською
Источник:24 канал
Российский певец Филипп Киркоров по меньшей мере 3 года не сможет въехать в Украину. Теперь ему официально запретили въезд.
Въезд запретили в интересах национальной безопасности. Об этом 24 каналу сообщили в Службе безопасности Украины.
Ранее Киркоров стал угрозой нацбезопасности, – Минкульт внес его в "черный список"
Руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда Киркорову на территорию Украины сроком на 3 года,
– рассказали в СБУ.
Заметим, что ранее о запрете сообщали в СМИ. Исполнитель пока это не прокомментировал.
Что этому предшествовало
- Еще 22 июня певца добавили в список людей, которые угрожают нацбезопасности Украины.
- Музыкант отреагировал на такое решение скандальным видео. Говорил, что якобы в Украине "ненависть к России захлестывает", поэтому "если Киркоров становится угрозой для государства, его можно только пожалеть".
- Однако 27 июня СБУ сообщила, что Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают нацбезопасности. Объясняли это судебными прецедентами.
- Если певца нет в "черном списке", то в Украине можно транслировать фильмы с его участием, концерты и песни.