Киркорову запретили въезд в Украину на 3 года

Российский певец Филипп Киркоров по меньшей мере 3 года не сможет въехать в Украину. Теперь ему официально запретили въезд.

Въезд запретили в интересах национальной безопасности. Об этом 24 каналу сообщили в Службе безопасности Украины.

Ранее Киркоров стал угрозой нацбезопасности, – Минкульт внес его в "черный список"

Руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда Киркорову на территорию Украины сроком на 3 года,

– рассказали в СБУ.

Заметим, что ранее о запрете сообщали в СМИ. Исполнитель пока это не прокомментировал.

Что этому предшествовало

Еще 22 июня певца добавили в список людей, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Музыкант отреагировал на такое решение скандальным видео. Говорил, что якобы в Украине "ненависть к России захлестывает", поэтому "если Киркоров становится угрозой для государства, его можно только пожалеть".

Однако 27 июня СБУ сообщила, что Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают нацбезопасности. Объясняли это судебными прецедентами.

Если певца нет в "черном списке", то в Украине можно транслировать фильмы с его участием, концерты и песни.