На Кировоградщине глава МСЭК требовала взятку у парализованного воина ВСУ

На Кировоградщине правоохранители задержали руководительницу районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного воина ВСУ. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора. Отмечается, что задержанная одновременно является депутатом горсовета.

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Чиновница требовала взятку у парализованного воина

Руководитель одного из межрайонных центров МСЭК требовала 2 тысячи долларов от раненого воина ВСУ за пожизненное установление ему второй группы инвалидности.

По данным правоохранителей, военный получил тяжелое ранение в ходе боев за Часов Яр весной 2023 года. Тогда осколки российской управляемой авиабомбы ранили военного, после чего левую сторону его тела парализовало.

Впрочем, глава МСЭК все равно требовала взятку от военнослужащего за оформление статуса. Правоохранители задокументировали преступную деятельность должностной лица и задержали ее "на горячем", когда она получала всю сумму взятки,

– говорится в сообщении.