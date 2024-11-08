Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що затримана одночасно є депутаткою міськради.

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Посадовиця вимагала хабар у паралізованого воїна

Керівниця одного із міжрайонних центрів МСЕК вимагала 2 тисячі доларів від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

За даними правоохоронців, військовий отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря,

– йдеться в повідомленні.