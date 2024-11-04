Директора дошкольного учебного заведения не уволили с места работы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

К теме Скандал в детском саду Ивано-Франковска: воспитатели жестоко обращались с 3-летними малышами

Что известно об инциденте с избиением ребенка в детском саду

Журналисты рассказали, что 26 сентября в детском саду "Подснежник" в Знаменке после жалобы мамы воспитанника, которая говорит, что ее ребенка избили, начали служебное расследование. Воспитательницу и ее помощницу отстранили от работы.

Родители ребенка написали заявление в полицию, которая квалифицировала дело по статье об умышленном легком телесном повреждении и назначила судебно-медицинскую экспертизу.

В конце концов руководитель Знаменского отдела образования Людмила Клименко отметила, что директор детсада Елена Мазур продолжит работать на своей должности, потому что комиссия не нашла в ее действиях нарушений, кроме неэтичного поведения во время первого обращения родителей ребенка.

Строгое предупреждение о недопущении в дальнейшем безнадзорности воспитанников и неэтичного поведения является формой дисциплинарного взыскания. Перед тем, как предоставлять ответ родителям, заведующая обязательно должна была объективно выяснять ситуацию, учитывая мнение всех сторон конфликта. Потому что, по моему убеждению, она защищала работников, при этом делала это эмоционально,

– отметила Клименко.

В то же время кроме мамы Матвея Оберемко, отдел образования в сентябре также получил жалобу от мамы еще одного воспитанника ясельной группы. В заявлении было указано, что помощница воспитательницы Светлана Гуренко ударила ребенка по руке.

"Помощница воспитательницы Светлана Гуренко работала в детском саду один год. Она перешла сюда из учреждения здравоохранения, опыта работы с детьми не имела. Женщина уволилась с работы по собственному желанию сразу после скандала, связанного с избиением Матвея", – рассказала Людмила Клименко.

Она подчеркнула, что больше никаких жалоб по работе этого детсада отдел образования не получал. А наоборот поступали письма с подписями родителей в защиту воспитательницы.

Ходит ли Матвей Оберемко в детсад сейчас

Журналисты отметили, что сейчас Матвей Оберемко не ходит в детский сад "Подснежник". Мама мальчика Марина сказала, что ее сын вернется туда только тогда, когда в группе установят камеру видеонаблюдения.

Женщина также считает, что заведующая поступила неправильно, уволив с работы помощницу воспитателя до окончания досудебного расследования.

По поводу воспитателя, она тоже должна понести ответственность, хотя и не работает в нашей группе. Еще идет следствие, поэтому она должна быть отстранена от работы, а не находиться в отпуске. Относительно руководительницы детсада, то она даже не извинилась у нас за то, что произошло, не позвонила, не спросила, будет ли Матвей ходить в садик,

– сказала Марина Оберемко.

Директор дошкольного учебного заведения Елена Мазур отметила, что, чтобы избежать в будущем подобных случаев, во всех группах детсада хотели бы установить камеры видеонаблюдения.

"Мы ждем специалистов, которые должны приехать и посчитать сколько камер нам нужно поставить и сколько это будет стоить. Мы заинтересованы, чтобы как можно быстрее их установить", – сказала она.

В то же время руководитель Знаменского отдела образования Людмила Клименко рассказала, что вопрос установки камер в детсадах законодательно не урегулирован. Ведь на это должно быть согласие не только родителей, но и работников. Поэтому по этому вопросу еще будут консультации с областным департаментом образования.

Где сейчас могут находиться воспитательница и ее помощница

Директор детсада Елена Мазур также рассказала, что воспитательница Марина Корниенко ушла на два месяца в отпуск за свой счет. Заведующая также отметила, что женщина работает в старшей группе, в яслях была на замене.

Мне неизвестно вообще вернется воспитательница после отпуска на работу, я с ней не общалась. Она имеет 20 лет стажа и только положительные отзывы о своей работе. Относительно помощницы воспитательницы, то она сама написала заявление на увольнение из-за давления со стороны общества,

– сказала Мазур.

Помощница воспитательницы Светлана Гуренко комментировать ситуацию с двухлетним Матвеем отказалась.

Кроме того, из собственных источников журналистам стало известно, что Марина Корниенко, которая взяла отпуск за собственное утро, сейчас находится в Польше. На телефонные звонки и сообщения медиа женщина не отвечает.

Какая ответственность грозит причастным к избиению ребенка

Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко отметила, что сейчас в деле по избиению Матвея Оберемко продолжается досудебное расследование. Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном легком телесном повреждении.

По словам правоохранительницы, санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 850 до 1700 гривен, исправительные работы на срок до одного года, общественные работы на срок от 150 до 240 часов, пробационный надзор на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.