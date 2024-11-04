Директорку дошкільного навчального закладу не звільнили з місця роботи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Скандал у дитсадку Івано-Франківська: вихователі жорстоко поводилися з 3-річними малюками

Що відомо про інцидент з побиттям дитини у дитсадку

Журналісти розповіли, що 26 вересня у дитсадку "Пролісок" у Знам'янці після скарги мами вихованця, яка говорить, що її дитину побили, розпочали службове розслідування. Виховательку та її помічницю відсторонили від роботи.

Батьки дитини написали заяву у поліцію, яка кваліфікувала справу за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та призначила судово-медичну експертизу.

Зрештою керівниця Знам'янського відділу освіти Людмила Клименко зазначила, що директорка дитсадка Олена Мазур продовжить працювати на своїй посаді, бо комісія не знайшла в її діях порушень, окрім неетичного поводження під час першого звернення батьків дитини.

Суворе попередження про недопущення надалі бездоглядності вихованців та неетичного поводження є формою дисциплінарного стягнення. Перед тим, як надавати відповідь батькам, завідувачка обов'язково мала об'єктивно з'ясовувати ситуацію, враховуючи думку усіх сторін конфлікту. Тому що, на моє переконання, вона захищала працівників, при цьому робила це емоційно,

– зазначила Клименко.

Водночас окрім мами Матвія Оберемка, відділ освіти у вересні також отримав скаргу від мами ще одного вихованця ясельної групи. У заяві було зазначено, що помічниця виховательки Світлана Гуренко вдарила дитину по руці.

"Помічниця виховательки Світлана Гуренко працювала у дитсадку один рік. Вона перейшла сюди з закладу охорони здоров'я, досвіду роботи з дітьми не мала. Жінка звільнилась з роботи за власним бажанням відразу після скандалу, пов'язаного з побиттям Матвія", – розповіла Людмила Клименко.

Вона підкреслила, що більше ніяких скарг щодо роботи цього дитсадка відділ освіти не отримував. А навпаки надходили листи з підписами батьків на захист виховательки.

Чи ходить Матвій Оберемко у дитсадок зараз

Журналісти зазначили, що нині Матвій Оберемко не ходить у дитячий садок "Пролісок". Мама хлопчика Марина сказала, що її син повернеться туди тільки тоді, коли у групі встановлять камеру відеоспостереження.

Жінка також вважає, що завідувачка вчинила неправильно, звільнивши з роботи помічницю вихователя до закінчення досудового розслідування.

З приводу вихователя, вона теж повинна понести відповідальність, хоча і не працює у нашій групі. Ще триває слідство, тому вона має бути відсторонена від роботи, а не перебувати у відпустці. Щодо керівниці дитсадка, то вона навіть не перепросила у нас за те, що сталось, не зателефонувала, не спитала, чи Матвій буде ходити у садочок,

– сказала Марина Оберемко.

Директорка дошкільного навчального закладу Олена Мазур наголосила, що, щоб уникнути в майбутньому подібних випадків, у всіх групах дитсадка хотіли б встановити камери відеоспостереження.

"Ми чекаємо спеціалістів, які мають приїхати та порахувати скільки камер нам потрібно поставити і скільки це буде коштувати. Ми зацікавлені, щоб якнайшвидше їх встановити", – сказала вона.

Водночас керівниця Знам'янського відділу освіти Людмила Клименко розповіла, що питання встановлення камер у дитсадках законодавчо не врегульоване. Адже на це має бути згода не тільки батьків, а й працівників. Тому з цього питання ще будуть консультації з обласним департаментом освіти.

Де зараз можуть перебувати вихователька та її помічниця

Директорка дитсадка Олена Мазур також розповіла, що вихователька Марина Корнієнко пішла на два місяці у відпустку власним коштом. Завідувачка також наголосила, що жінка працює у старшій групі, в яслах була на заміні.

Мені невідомо чи взагалі повернеться вихователька після відпустки на роботу, я з нею не спілкувалась. Вона має 20 років стажу та лише схвальні відгуки про свою роботу. Щодо помічниці виховательки, то вона сама написала заяву на звільнення через тиск з боку суспільства,

– сказала Мазур.

Помічниця виховательки Світлана Гуренко коментувати ситуацію з дворічним Матвієм відмовилась.

Окрім того, з власних джерел журналістам стало відомо, що Марина Корнієнко, яка взяла відпустку за власний ранок, наразі перебуває у Польщі. На телефоні дзвінки та повідомлення медіа жінка не відповідає.

Яка відповідальність загрожує причетним до побиття дитини

Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко зазначила, що наразі у справі з побиття Матвія Оберемка триває досудове розслідування. Інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

За словами правоохоронниці, санкція статті передбачає покарання – штраф від 850 до 1700 гривень, виправні роботи на строк до одного року, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.