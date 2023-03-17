Почти сутки в Кировоградской области искали двухлетнего мальчика: у ребенка переохлаждение
Источник:Ювенальная полиция Украины
Полицейские Кировоградской области нашли двухлетнего мальчика. О его исчезновении стало известно 16 марта. У ребенка явные признаки переохлаждения.
Мальчика искали почти сутки и нашли в 4 километрах от поселка. Об этом сообщили в Ювенальной полиции.
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Мальчика с переохлаждением доставили в больницу
Обеспокоенная женщина сообщила об исчезновении своего малолетнего сына в Александровский отдел полиции 16 марта. Мать рассказала, что мальчик исчез из двора.
На розыск малыша сразу сориентировали личный состав полиции, работников ГСЧС и общественность. В поисках мальчика полицейские отработали буквально каждый уголок поселка.
Уже на следующий день (17 марта – 24 Канал) во время проведения поисковых мероприятий мальчик был найден в 4 километрах от поселка, с явными признаками переохлаждения,
– отметили в Ювенальной полиции.
Ребенок сразу же был доставлен в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи врачами.
В Запорожье 6-летний ребенок выпал с 5-го этажа
15 марта в Вознесеновском районе Запорожья 6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. В ГСЧС рассказали, что ребенок упал на чердак подъезда. Спасатели осторожно сняли мальчика оттуда и на носилках транспортировали в карту скорой помощи.
Как стало известно, дети играли в комнате, где были открыты окна. На момент падения мальчика родители находились дома.