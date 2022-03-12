В Кировоградской области трое парней украли еду из складов, которую готовили для воинов ВСУ

Трое молодых людей украли пищу из склада, которую местные жители готовили для украинских военных. Полицейские уже задержали злоумышленников.

Двое из злоумышленников уже были судимы за кражи. Сейчас всех содержат под стражей. Об этом сообщили в Нацполиции 12 марта.

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По данным полиции, молодые люди в возрасте 25, 28 и 29 лет украли не только еду. Среди вещей было и другое имущество.

Мужчинам объявили подозрение по статье "Кража". Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

Расследование продолжается. Если вину молодых людей докажут, то им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Известно, что двое из них являются жителями Кировоградской области, а еще один живет в соседней области.

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