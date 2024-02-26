В Кировоградской области - вражеский БПЛА: работает ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
Днем в Кировоградской области зафиксировали вражеский БПЛА. Сообщается о работе противовоздушной обороны.
Ранее в Кропивницком днем 26 февраля уже прозвучали взрывы. В 11:40 в Кировоградской области объявляли воздушную тревогу.
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Работает ПВО
Тревогу в Кировоградской области объявили в 16:20.
В Воздушных силах сообщают о том, что в Кировоградской области фиксируется вражеский беспилотник. Отмечается, что работает противовоздушная оборона.
Внимание! В Кировоградской области – вражеский БПЛА (предположительно разведчик). Работает ПВО,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Ранее сообщалось о сохранении активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
Отметим, что в Кировоградской области в 11.40 уже объявляли воздушную тревогу. Взрывы в городе были слышны в 12:02, о чем сообщили корреспонденты "Общественного". Уже через минуту Райкович сообщил, что взрывотехники будут работать в городе в течение дня.
Позже по состоянию на 12.38 в Кировоградской области объявили отбой воздушной тревоги.
Враг не прекращает атаковать Кировоградскую область: главное
- Вечером 25 февраля Кировоградская область пережила массированную ракетную атаку, вызванную россиянами. Оккупанты могли нанести удар баллистическим вооружением.
- Первую воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 17.56. Уже через несколько минут в районе Кропивницкого прогремел взрыв. Вторую тревогу в области объявили в 18:46.
- Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область снова пережила массированную российскую ракетную атаку. Однако в результате обстрела никто не пострадал.