В Кировоградской области - вражеский БПЛА: работает ПВО

Днем в Кировоградской области зафиксировали вражеский БПЛА. Сообщается о работе противовоздушной обороны.

Ранее в Кропивницком днем 26 февраля уже прозвучали взрывы. В 11:40 в Кировоградской области объявляли воздушную тревогу.

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Работает ПВО

Тревогу в Кировоградской области объявили в 16:20.

В Воздушных силах сообщают о том, что в Кировоградской области фиксируется вражеский беспилотник. Отмечается, что работает противовоздушная оборона.

Внимание! В Кировоградской области – вражеский БПЛА (предположительно разведчик). Работает ПВО,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Ранее сообщалось о сохранении активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Отметим, что в Кировоградской области в 11.40 уже объявляли воздушную тревогу. Взрывы в городе были слышны в 12:02, о чем сообщили корреспонденты "Общественного". Уже через минуту Райкович сообщил, что взрывотехники будут работать в городе в течение дня.

Позже по состоянию на 12.38 в Кировоградской области объявили отбой воздушной тревоги.

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