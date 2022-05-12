Кислица метко ответил российскому постпреду в ООН на истерию из-за украинского учебника

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица ответил российскому постпреду на его упреки о "нацизме" в украинском учебнике по географии.

Россиянин Василий Небензя устроил очередной цирк и пришел на Совбез ООН с украинским учебником. Начал манипулировать и рассказывать сказки о "нацистской" Украине.

Читайте также Кислица снова метко раскритиковал Совбез ООН

Как манипулирует Небензя

Так называемые "аргументы" о "нацизме" Небензя нашел в украинском учебнике по географии за 8 класс. Россиянин заявил, что там пишут: "предки французов, испанцев, португальцев, турков, евреев пришли из Украины и, если предки французов – галы, то они пришли из Галиции".

Манипуляция состоит в том, что в учебнике четко указано – это лишь теория и отнюдь не утверждение. Предполагают, что индевропейская языковая группа могла возникнуть на современной территории Украины, а затем расселиться на другие территории.

Далее в учебнике говорится, что близость языка не всегда означает близость генетического происхождения народов или их расы. Об этом Небензя решил умолчать.

Депутат Алексей Гончаренко привел фото этого параграфа из учебника.



Что на самом деле было написано в учебнике / Фото Алексея Гончаренко

Ответ Кислицы

Сергей Кислица, как всегда, потролил россиян. Он сообщил новость для российской делегации: данные свидетельствуют о том, что все современные люди произошли от африканской популяции Homo sapiens, которая распространилась из Африки около 60 тысяч лет назад.

Я горжусь тем, что я один из них. Достаточно шутить над собой,

– добавил постпред Украины в ООН.

Троллинг от Кислицы

Украинскому дипломату постоянно приходится развенчивать ложь, которую пытается распространять Небензя.

Кислица заметил, что Небензя манипулировал отрывком из интервью. Он подчеркнул, что абзац, который цитировал россиянин, полностью звучал так: "бывало так, что российские солдаты передавали сухпайки в подвал, а затем бросали туда гранату". Вторую часть текста Небензя, конечно, не прочел. Кстати, так же как с отрывком из учебника.

К слову, на очередном заседании Совбеза Кислица взял в руки книгу "Что не так с дипломатией" во время выступления россиянина.

Может заинтересовать – В Совбезе ООН прозвучало циничное заявление о войне в Украине: