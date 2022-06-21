Кислица в ООН призвал покончить с русским фашизмом

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал покончить с русским фашизмом. Он еще раз напомнил, что голосования о принятии России в состав организации вместо СССР никогда не было.

Кислица подчеркнул, что если не прекратить войну сейчас, то цивилизованному миру со временем придется заплатить гораздо большую цену. Об этом украинский дипломат заявил на очередном заседании Совбеза ООН относительно ситуации в Украине, передает 24 канал.

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Кислица о необходимости остановить Россию

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций подчеркнул, что переход России к агрессивному фашистскому укладу уже давно подтвержден ее неспособностью удержаться от нападения на тех, кого страна-агрессор считает "легкой добычей". По его словам, это должен понять каждый и как можно быстрее.

Сергей Кислица подчеркнул, что сейчас Украина находится на передовой. При этом у нашего государства есть необходимая воля собственного политического руководства, решительность и храбрость своих армии и народа, а также беспрецедентная международная солидарность.

Если мы позволим Путину или его преемнику на троне в Кремле отрастить себе отрубленные когти, залитые кровью украинцев, следующая война неизбежна. И тогда цивилизованный мир заплатит втрое больше, чем сегодня. Так что давайте покончим с русским фашизмом сейчас!

– призвал украинский постпред в ООН.

К слову, украинский дипломат в очередной раз напомнил, что в Генассамблее никогда не было голосования относительно принятия России в Совбез на место Советского Союза после его развала более 30 лет назад. Он отметил, что нарушение устава организации в 1991 году переросло в цепочку трагических событий.

Представьте себе, в последний день перед Рождеством глава Совбеза, советский посол Воронцов, закрывает заседание Совета. Следующее заседание открывает тот же человек – о, чудо, – как представитель другой страны – России. Страны, которая в тот момент отсутствовала в Уставе ООН и вообще в списке стран-членов,

– добавил Кислица.

Дипломат отметил, что никакое официальное решение по этому вопросу не было принято, а президент Ельцин просто сообщил ООН о собственном единоличном решении, которое кто-то принял к исполнению без голосования и даже без публичного обсуждения. "Послу Воронцову просто удалось убедить генерального секретаря принять под елкой его верительные грамоты как представителя России", – подытожил Кислица.

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