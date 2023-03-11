Нужны санитары, – Кислица отреагировал на намерение России созвать Совбез из-за русофобии

14 марта Россия решила созвать заседание Совбеза ООН. На это шутливо отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица подчеркнул, что в этом случае "нужны санитары". К тому же он обнародовал видео из фильма с известными фразами.

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Реакция Кислицы на намерение России созвать Совбез

По мнению Кислицы, страна-агрессор решила созвать заседание Совбеза ООН для "обсуждения русофобии".

Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совбеза 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса",

– написал он.

Кислица пошутил, что в этом случае "не до попкорна, а нужны санитары".

Также украинский дипломат добавил к своему посту фрагмент из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", где главная героиня говорит: "И тебя вылечат…"

Кислица отреагировал на созыв Россией Совбеза: видео

В Совбезе ООН напомнили России о ее подлой лжи

Ранее постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия врала, когда Совбез ООН предупреждал о ее намерениях напасть на Украину. По ее словам, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин за несколько дней до начала полномасштабной войны уверял членов Совбеза, что заявления о намерениях Кремля напасть на Украину – безосновательны.

Вудворд подчеркнула, что таким образом Москва растоптала Устав ООН.