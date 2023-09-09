Доказательство поражения России: Кислица призвал к санкциям за проведение "выборов" в оккупации

Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН призвал к жестким санкциям против России за "выборы" в оккупации. Он подчеркнул, что организаторы должны понести ответственность.

Украинцы продолжают противостоять россиянам даже в оккупации. Они саботируют проведение псевдовыборов и напоминают россиянам, что ВСУ вернут территории домой.

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Попытка узаконить контроль

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза в очередной раз обратил внимание на незаконные выборы Кремля на оккупированных территориях. Он пояснил, что таким образом, захватчики пытаются узаконить контроль над украинскими населенными пунктами. Это служит доказательством того, что Кремль осознает неизбежность поражения.

Постоянный представитель подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за противоправные действия. Украинские правоохранители уже занимаются поиском организаторов "выборов" на оккупированных территориях.

Каждый день, если не каждый час, Россия доказывает, что ее действия полностью несовместимы с целями и принципами Устава ООН, не говоря уже о Совете безопасности,

– заявил Кислица.

Он призвал международное сообщество ввести санкции против России по факту проведения "псевдовыборов". Он добавил, что Украина никогда не признает эти незаконные действия, а результаты не могут иметь юридических последствий в соответствии с международным правом.

В конце Сергей Кислица поблагодарил страны, осудившие российское "шоу". В частности, это касалось Албании, США, Франции, Эквадора, Гани, Мальты, Швейцарии, Японии, ОАЭ, Великобритании, Бразилии, Габона и Японии.

Беззаконие скрыто под демократию