Бесчестный придурок, – Кислица не подбирал слова о заявлениях Лаврова в Индии

3 марта на саммите G20 в Индии министр иностранных дел России Сергей Лавров отметился рядом возмутительных и циничных заявлений. В частности, он заявил, что Россия в Украине на самом деле "останавливает войну, которую развязали против нас".

После провозглашенного абсурда о якобы настоящей жертве в войне, зал просто разразился смехом. Не остались такие заявления без внимания в Украине.

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Кислица дал точную характеристику

В частности, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в твиттере, как всегда, метко прокомментировал слова Лаврова, а вместе с тем дал тому точную характеристику. Он подчеркнул, что глава МИД России сегодня объединяет в себе клоуна, шута и бесчестного придурка.

Клоун, шут или придурок. Клоун – это забавный персонаж цирка, тогда как шут – это человек, который работает, чтобы развлекать своего хозяина. "Война, которую развязали против нас", – говорит жалкий Лавров, выставляя себя на смех, вызывая унизительный хохот публики. Бесчестный придурок!

– написал украинский дипломат.

Также Сергей Кислица опубликовал и видео момента позора представителя России и смеха над ним. Заметим, что смех из зала был таким, что Лавров на секунду даже запнулся.

Что наговорил Лавров в Нью-Дели

Во время саммита G20 именно заявление о якобы остановке войны против России вызвало смех в зале. Дословно Лавров заявил: "Война, которую мы пытаемся остановить, начатая против нас, используя украинцев".

После короткой паузы Лавров завершил свою фразу: "(война – 24 Канал) сказалась на политике России, в том числе энергетической. Яркий пример перемен – мы больше не полагаемся ни на какие партнерства на Западе".

Однако она была не единственной, что поражала своим цинизмом. В частности, глава российского ведомства возмутился, что G20 не интересует ничего, кроме Украины и назвал это позором. Конечно, ему бы хотелось, чтобы представители других государств просто закрыли глаза и сотрудничали с Россией, несмотря на ее кровожадную войну.