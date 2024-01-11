Его слышат гражданские перед казнью, – Кислица на Совбезе о русском языке

10 января Совбез ООН провел заседание, посвященное тому, что Россия получает баллистические ракеты от КНДР. Во время него Сергей Кислица сделал мощное выступление, посвященное русскому языку.

Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что члены Совбеза на ежедневной основе слушают язык войны. Этими словами он имел в виду выступления представителей России.

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Русский – язык агрессии

Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью,

– подчеркнул Кислица.

Во время своего выступления Кислица также перешел на французский. Таким образом, он напомнил представителям страны-агрессора, что их дворянство и дипломаты в свое время им пользовались.

Кислица подчеркнул, что русский язык войны: смотрите видео

Итак, постпред Украины при ООН посоветовал делегации страны-агрессора "воспользоваться услугами переводчика". На французский он также перешел "в знак признания вклада, который Франция, Швейцария и многие миролюбивые страны сделали в дело мира и безопасности".

Это был язык российской дипломатии к приходу к власти сторонников большевизма, которые и сегодня удерживают власть в Кремле,

– подчеркнул Кислица.

В Совбезе обвинили Россию

Перед заседанием семь членов Совета Безопасности ООН обвинили Россию. По их словам, страна-агрессор использует свое положение как постоянного члена Совета, покупая ракеты у КНДР и атакуя ими Украину. Таким образом, она нарушает резолюции ООН.

"Экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые запрещают государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы у КНДР… Каждое нарушение делает мир значительно опаснее. И постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения", – подчеркивают совместное заявление Великобритания, Франция и США.

Слова постоянных членов Совбеза поддержали временные – Украина, Япония, Мальта, Словения, а также Южная Корея.

В заявлении подчеркивают, что страна-агрессор по Украине осуществила несколько волн авиаударов: 30 декабря 2023 года, 2 и 6 января 2024 года. В результате погибли десятки человек, а еще сотни получили ранения. Для этих атак Кремль также использовал баллистические ракеты и пусковые установки для баллистических ракет, закупленных Москвой у КНДР.