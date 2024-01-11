Постійний представник України при ООН наголосив, що члени Радбезу на щоденній основі слухають мову війни. Цими словами він мав на увазі виступи представників Росії.

Читайте також Росія не витримає, якщо продовжувати її бити, – Зеленський

Російська – мова агресії

Це мова, якою окупанти отримали наказ розпочати повномасштабну агресію проти України. Це мова, яку чують жертви, коли їх ґвалтують на очах у рідних. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою,

– наголосив Кислиця.

Під час свого виступу Кислиця також перейшов на французьку. Таким чином він нагадав представникам країни-агресорки, що їхнє дворянство та дипломати свого часу нею послуговувалися.

Кислиця наголосив, що російська – мова війни: дивіться відео

Тож, постпред України при ООН порадив делегації країни-агресорки "скористатися послугами перекладача". На французьку він також перейшов "на знак визнання внеску, який Франція, Швейцарія та багато миролюбних країн зробили у справу миру та безпеки".

Це була мова російської дипломатії до приходу до влади прихильників більшовизму, які й сьогодні утримують владу в Кремлі,

– підкреслив Кислиця.

У Радбезі звинуватили Росію

Перед засіданням семеро членів Ради Безпеки ООН звинуватили Росію. За їхніми словами, країна-агресорка використовує своє становище як постійного члена Ради, купуючи ракети у КНДР й атакуючи ними Україну. Таким чином вона порушує резолюції ООН.

"Експорт зброї з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов'язані з ними матеріали у КНДР…Кожне порушення робить світ значно небезпечнішим. І постійний член Радбезу, який охоче йде на ці порушення, демонструє явне використання свого становища", – наголошують у спільній заяві Велика Британія, Франція та США.

Слова постійних членів Радбезу підтримали тимчасові – Україна, Японія, Мальта, Словенія, а також Південна Корея.

У заяві підкреслюють, що країна-агресорка по Україні здійснила кілька хвиль авіаударів: 30 грудня 2023, 2 та 6 січня 2024 року. Внаслідок цього загинули десятки людей, а ще сотні зазнали поранень. Для цих атак Кремль також використав балістичні ракети та пускові установки для балістичних ракет, закуплених Москвою у КНДР.