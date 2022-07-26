Из-за "успехов" российской армии от нее отворачиваются даже сторонники: пример Киссинджера

Полномасштабная война россии против Украины длится уже 5 месяцев, и "успехи" оккупантов за это время лишь развеяли миф о "второй армии мира". Из-за этого от россиян отворачиваются даже те, кто поддерживал их сначала.

Киссинджер передумал

Ярким примером этого является экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, внезапно изменивший свою риторику в отношении Украины и ее войны пророссийских захватчиков. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Он отметил, что в течение последних 10 – 15 лет Киссинджер был классическим "путин-ферштейнером". Он критиковал расширение НАТО, был сторонником идеи "финляндизации" Украины, хотя после решения Финляндии о вступлении в Альянс этот термин резко изменил свое значение, и даже предлагал нашему государству уступить территории в обмен на "мир" на форуме в Давосе.

Однако в своем недавнем интервью Киссинджер заявил, что тогда его неправильно поняли. Он сказал, что предлагал совершенно другое решение – то, с которым сейчас согласен и президент Зеленский.

Так, бывший госсекретарь Соединенных Штатов повторил ту формулу, которая совпадает с официальной позицией Запада. Согласно ему, прекращение огня возможно только тогда, когда российские войска отойдут на линию 22 февраля, а после этого можно начать переговоры.

Единственная гарантия безопасности для Украины – членство в НАТО

Но Киссинджер не остановился и на этом. Понимая, что самым болезненным вопросом в таком сценарии являются гарантии безопасности для Украины, он выдвинул четкое решение. Такими гарантиями он видит перевооружение нашего государства современным оружием, а также продолжение тесного сотрудничества с НАТО, если не полноценное членство в Альянсе.

Переводя на простой язык, он сказал так – де-факто гарантией являются сегодняшние отношения с НАТО, фактически союзнические, и если нужно – их юридическое оформление. Это колоссальное изменение парадигмы,

– объяснил Пионтковский.

Он добавил, что раньше в США боялись вступления Украины в НАТО, потому что не хотели брать на себя обязанности по 5-й статье, а следовательно, и отправлять американских солдат, которые умирали бы в Украине. Такой сценарий совершенно не понравился бы американским избирателям.

"Но какую новую стратегическую истину открыли прошедшие 5 месяцев войны, заставившие серьезных западных экспертов кардинально изменить мнение – оказалось, что умирать американцам не нужно. Украина сама способна себя защитить. Что необходимо – это снабжение современным вооружением", – продолжил публицист.

Но снабжать его нужно не так, как сейчас – по "чайной ложке", постоянно меняя решение. Необходимо абсолютное обеспечение оружием своего юридически оформленного союзника НАТО.

Пионтковский считает, что Киссинджер и все остальные поняли, что членство в НАТО будет означать гораздо более серьезные обязанности. Но в то же время эти обязанности – это поставка оружия и разведывательная поддержка.

Мне кажется, эту позицию, которую я называю "формулой Киссинджера", должны взять на вооружение украинская дипломатия и украинское руководство,

– считает он.

По мнению публициста, с приближением зимы давление Запада на Украину по прекращению огня будет усиливаться, а нам нужно занять четкую позицию. Мол, мы готовы пойти навстречу, но только при полной гарантии безопасности. Как справедливо сказал Киссинджер, единственной такой гарантией может быть полноценное членство Украины в НАТО.

"Это реальный шанс, если такие люди, как Киссинджер, об этом говорят, значит, западное общество для этого созрело. И оно будет очень хотеть прекращения огня, а вот Украина пойдет на это только "при условии", – добавил Пионтковский.

Полный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео

Киссинджер и раньше показывал, что изменил мнение: подробнее