Киссинджер, предлагавший Украине уступить территории, уже заговорил о поражении России

Бывший госсекретарь США в 1973 – 1977 годах Генри Киссинджер считает, что Россия проиграла "стратегическую войну". Причиной является неспособность воплотить первоначальные цели.

Об этом говорится в интервью Киссинджера эксгенеральному директору Alphabet/Google Эрику Шмидту. Бывший госсекретарь кардинально изменил мнение после трех месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

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Предлагает прекратить огонь

Киссинджер считает, что украинские территории, которые оккупировали россияне после 24 февраля, не будут оставаться подконтрольными им. Они должны вернуться в Украину, поэтому нужно вести переговоры и прекращать огонь. Однако ранее политик призвал идти на компромисс с Россией и отдавать часть территории. В частности, признать Крым российским.

Киссинджер когда-то убегал от нацистов, но сейчас подыгрывает им

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки Киссинджера . Он назвал эти заявления вырывающимися из прошлого и противоречащими тому, что пережил бывший госсекретарь.

"Господин Киссинджер и говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в 1938 году Киссинджер с семьей спасался из нацистской Германии. Политику тогда было 15 лет, и он все понимал. Киссинджер тогда не мог сказать, что нужно адаптироваться к нацистам.

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Не допустить сближения с Китаем

По словам Киссинджера, если Запад нанесет России поражение, то она может пойти на сближение с Китаем. Это, как он сказал, будет роковым.

Политик считает Россию "жизненно важной частью Европы". Он отметил, что она была таковой на протяжении более четырех веков. Соответственно, европейские лидеры якобы "не должны забывать о своих долгосрочных отношениях" с Москвой.

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