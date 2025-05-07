Ему нужно задать один вопрос, – политолог о предложениях Кэллога по миру

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог сообщил о намерениях Украины о прекращении огня. Говорится о перемирии на 30 дней и создании буферной зоны. Такие слова являются хорошим сигналом от США, но главный вопрос заключается в другом.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что важно, чтобы Россия придерживалась режима тишины. Европа же пока не готова это обеспечить.

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На какой вопрос должны дать ответ США

Кит Келлог заявил, что Украина хочет заморозить конфликт вдоль нынешней линии соприкосновения и создать 30-километровую демилитаризованную зону. Более того, по его словам, Киев настаивает на установлении режима прекращения огня как минимум на 30 дней с последующей возможностью его продления.

По мнению политолога, такие слова достаточно очевидны, ведь Келлог находился в Лондоне на встрече "Коалиции желающих" и мог проговорить это с лидерами других стран, а именно с руководителями Франции и Германии.

"Однако здесь главное обеспечить постоянство перемирия, чтобы Россия не смогла его нарушить, а также, чтобы страна-агрессор не обвинила в этом Украину и не манипулировала этим в будущем переговорном процессе. В этом не заинтересованы ни США, ни Европа", – подчеркнул он.

Пока неизвестно, будут ли готовы страны "Коалиции желающих" осуществлять мониторинг на линии разграничения. Для них проблема заключается в том, что если Россия повторно нападет, они будут вынуждены ей противостоять россиянам на поле боя.

Украина же показывает свой конструктив – Зеленский сообщил, что начинать нейтральную буферную зону нужно сейчас. Келлогу же нужно задать один вопрос, говорится о том, как США будут обеспечивать выполнение этого перемирия",

– подытожил в Буряченко.

Кстати, Келлог заявил, что США и Украина согласовали 22 действия для заключения потенциального мирного соглашения во время переговоров в Лондоне. По его словам, украинцам понравились не все, но это нормально, когда между сторонами есть какие-то переговоры.