Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що важливо, аби Росія дотрималась режиму тиші. Європа ж поки не готова це забезпечити.

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На яке питання мають дати відповідь США

Кіт Келлог заявив, що Україна хоче заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії зіткнення та створити 30-кілометрову демілітаризовану зону. Ба більше, за його словами, Київ наполягає на встановленні режиму припинення вогню щонайменше на 30 днів із подальшою можливістю його продовження.

На думку політолога, такі слова є досить очевидними, адже Келлог перебував у Лондоні на зустрічі "Коаліції охочих" і міг проговорити це з лідерами інших країн, а саме з очільниками Франції та Німеччини.

"Однак тут головне забезпечити сталість перемир'я, щоб Росія не змогла його порушити, а також, щоб країна-агресорка не звинуватила у цьому Україну та не маніпулювала цим в майбутньому переговорному процесі. В цьому не зацікавлені ні США, ні Європа", – наголосив він.

Поки що невідомо, чи будуть готові країни "Коаліції охочих" здійснювати моніторинг на лінії розмежування. Для них проблема полягає в тому, що якщо Росія повторно нападе, вони будуть змушені їй протистояти росіянам на полі бою.

Україна ж показує свій конструктив – Зеленський повідомив, що починати нейтральну буферну зону потрібно зараз. Келлогу ж потрібно поставити одне питання, мовиться про те, як США будуть забезпечувати виконання цього перемир'я",

– підсумував в Буряченко.

До речі, Келлог заявив, що США та Україна узгодили 22 дії для укладання потенційної мирної угоди під час переговорів у Лондоні. За його словами, українцям сподобалися не всі, але це нормально, коли між сторонами є якісь переговори.