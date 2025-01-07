Сецпредставитель Трампа перенес свой визит в Украину: в МИД отреагировали

Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог отложил свой визит в Киев. Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал такое решение политика.

Министр иностранных дел Украины говорит, что сейчас стороны работают над определением временных рамок визита спецпредставителя по вопросам России и Украины генерала Кита Келлога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как в МИД отреагировали на решение Келлога

Во время совместной пресс-конференции с исландской коллегой Торгердур Катриной Гуннарсдоттир в Киеве Сибига прокомментировал сообщение о переносе визита Келлога в Украину.

Глава МИД отметил, что наше государство будет радим всем визитам американских друзей. А также выразил надежду, что после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа состоятся первые визиты в Украину представителей новой администрации.

Для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны. Я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для ее проведения и наполнения максимальным содержанием,

– сообщил Сибига.

Отметим, что Келлог отложил визит в Украину до 20 января, когда Дональд Трамп официально вступит в должность. Однако ни сам Келлог, ни представители посольства Украины в Вашингтоне не прокомментировали это решение.