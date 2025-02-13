"Настроен на жесткую дипломатию": в Госдепе США официально анонсировали приезд Келлога в Киев

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Госдепа, и публикацию Келлога в сети Х (ранее твитер).

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Спецпредставитель Трампа Кэллог прибудет в Украину

Указывается, что Келлог осуществит визиты, чтобы продвигать, в частности, цель американского лидера по обеспечению "мира силой" в Украине.

Там добавили, что спецпредставитель Трампа также должен продвигать цель президента США по "защите интересов национальной безопасности" Штатов.

В Госдепе рассказали, что Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Там он "будет общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны,

– сообщили в Госдепе.

Также в американском ведомстве отметили, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".

Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента,

– говорится в публикации на сайте Госдепа.

Сам Келлог на своей странице на платформе Х сообщил, что готовится к встрече с Зеленским и другими украинскими чиновниками в Мюнхене и Киеве в ближайшие дни.

Он опубликовал фото с госпожой послом Украины в США и указал, что "был рад обсудить

видение Трампа по восстановлению стабильности в Украине с послом Оксаной Маркаровой".

"Мы будем неутомимо работать над прочным миром", – резюмировал он.