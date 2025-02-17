Президент Зеленский заявил, что Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля и поедет вместе с ним на фронт. Впрочем, впоследствии оказалось, что спецпредставитель Трампа приедет в украинскую столицу на день раньше, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Кэллог раскрыл детали о визите в Украину

17 февраля во время пребывания в Брюсселе Кит Келлог поделился с журналистами своими планами. Он рассказал, что во вторник посетит Варшаву. А уже оттуда отправится поездом в Киев. В столице Украины Келлог будет в среду утром.

Также Кит Келлог рассказал, что его визит продлится три дня. Программа еще находится на стадии согласования. Он подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским. В то же время не сказал, поедет ли на передовую.

Напомним, что чиновник, комментируя опасения Киева относительно переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, заявил, что Украине не будут навязывать мирное соглашение.