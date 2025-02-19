Ермак встретился с Келлогом в Киеве: какие детали рассказал глава Офиса президента

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог 19 февраля прибыл в Киев. Его первой встречей в Украине стал разговор с Андреем Ермаком.

Об этом сообщил сам руководитель Офиса Президента Украины, передает 24 Канал. Он поблагодарил Келлога за конструктивный диалог.

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Какими деталями поделился Ермак

По словам главы ОП, для Украины важно, чтобы спецпосланник Трампа получил полную информацию о ситуации на фронте, "стойкость и дух нашей нации". В частности, для американской стороны проведут брифинги от военного командования.

Ермак выразил надежду на продолжение американской поддержки и открытые отношения между Украиной и США, в которых будет царить доверие и принципы взаимного успеха.

Принцип ничего об Украине без Украины – ключевой. Мы заинтересованы, чтобы США были на стороне правды и справедливости, а она за нами,

– написал Ермак.

Украина заинтересована в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США, охватывающем гарантии безопасности и расширенное оборонное и экономическое сотрудничество.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на фронт вместе с Келлогом, чтобы тот он пообщался с украинскими защитниками. По мнению главы государства, на все вопросы ответы есть "у обычных людей".