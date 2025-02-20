Келлог это четко понял: почему отменили пресс-конференцию спецпредставителя США и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Долгожданная встреча состоялась, однако совместная пресс-конференция президента Украины и господина Келлога была отменена по просьбе американской стороны.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что изменения в отношениях между США и Украиной, которые произошли за последние два дня, стали решающим фактором отмены пресс-конференции. Он добавил, что Кит Келлог, прибыв в Киев, дал понять: его нынешняя роль – слушать.

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"Он не может сделать никаких заявлений, поскольку позиция Трампа по Украине претерпела принципиальные изменения. Келлог не имеет права противоречить Трампу, не может высказывать позицию, которая от него отличается", – сказал Владимир Фесенко.

Новая реальность США

Политолог уточнил, что в Мюнхене, выступая на украинском ланче, Кит Келлог ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины так: есть вопросы, которые находятся в исключительной компетенции президента США, и он не может вмешиваться в эту сферу. Келлог может только советовать, как и его коллеги, но окончательное решение будет принимать только президент.

В США сложилась совершенно новая ситуация. Подобного не было раньше, по крайней мере в современной американской политике. Фактически, это диктатура Трампа. Он обвиняет Зеленского в диктатуре без выборов, а сам установил диктатуру после выборов. По крайней мере, в пределах Белого дома он действует единолично,

– отметил Фесенко.

Политолог отметил, что традиционно в США существует система сдержек и противовесов: разные ветви власти, партии в Конгрессе осуществляют взаимный контроль. Даже в пределах одной команды возможен определенный плюрализм мнений. После принятия решения его реализует вся команда, но на этапе обсуждения допускаются дискуссии.

При других президентах, включая республиканцев, могли быть разные взгляды по определенным вопросам. Однако сейчас решение принимает исключительно Трамп, и его команда вынуждена демонстрировать абсолютную лояльность.

"Кит Келлог уже это понял. Раньше он был лояльным к президенту, но теперь его лояльность стала безоговорочной. Тем более, что недавно он имел неприятный опыт: ему пришлось опровергать информацию, опубликованную Bloomberg, о том, что он якобы должен был представить мирный план Трампа в Мюнхене. Через день или два, он опроверг эту публикацию. Хотя, вполне вероятно, именно он был источником этой информации. Скорее всего, ему дали понять в Белом доме, что представить мирный план Трампа может только сам Трамп", – сказал Фесенко.

Келлог не может противоречить Трампу

Политолог подчеркнул, что именно поэтому Кит Келлог сейчас ведет себя крайне осторожно. Еще в Мюнхене, когда напряженность не достигла нынешнего уровня, он уже избегал прямых высказываний. Теперь он постарается не делать никаких заявлений, чтобы не вступать в противоречие с Трампом.

"Лояльность к Трампу сегодня означает необходимость осуждать Украину. По моему мнению, Кит Келлог не хотел бы этого делать, находясь в Киеве. После всего, что он здесь увидел и услышал, после сигналов воздушной тревоги, после того, как он наблюдал за работой системы ПВО, он, без сомнения, понимает, что происходит в Украине и кто является агрессором в этой войне. Он прекрасно осознает, кто жертва агрессии. Но если он скажет об этом открыто – это будет означать противоречить Трампу, а это для него может стать концом карьеры", – сказал Фесенко.

"США, вероятно, больше не является стратегическим партнером"

Политолог добавил, что именно поэтому пресс-конференция и была отменена. И дело не только в Кити Келлози, но и в том, что распространяется информация – пока неофициальная, но подтвержденная различными источниками, – что США на разных уровнях, от ООН до Большой семерки, меняют свою позицию по оценке войны между Россией и Украиной. Впервые за все время они отказываются признавать Россию агрессором.

Абсолютный стыд. Но это также и диагноз. Нам нужно понять, что, независимо от заявлений команды Трампа, их главный приоритет сейчас – договориться с Путиным. Им абсолютно безразлично, какая это война, какая ее суть, кто на кого напал, какие последствия. Это их не волнует. Никакого ценностного или морального подхода здесь нет,

– сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что Украине следует привыкать к тому, что Соединенные Штаты при Трампе уже не являются главным стратегическим партнером. Более того, если США отказываются признавать войну России против Украины как агрессию, это означает разрыв партнерства.

Это новая реальность, к которой придется привыкать. Новый вызов для нас и проблема. В конце концов, и так не было больших надежд на существенную помощь со стороны США. Были определенные надежды на сохранение военной поддержки хотя бы в виде займов. Но для Трампа главное – деньги. Не безопасность Европы или Украины, а финансовая выгода. Это также часть новой реальности – бизнес-подход не только к геополитике, но и к собственным союзникам,

– отметил Владимир Фесенко.

Он подытожил, что договариваться с врагами и отворачиваться от партнеров – новая американская реальность. Весь мир сегодня наблюдает за тем, как меняются Соединенные Штаты.