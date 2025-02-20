Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що зміни у відносинах між США та Україною, які сталися за останні два дні, стали вирішальним фактором скасування пресконференції. Він додав, що Кіт Келлог, прибувши до Києва, дав зрозуміти: його нинішня роль – слухати.

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"Він не може зробити жодних заяв, оскільки позиція Трампа щодо України зазнала принципових змін. Келлог не має права суперечити Трампу, не може висловлювати позицію, яка від нього відрізняється", – сказав Володимир Фесенко.

Нова реальність США

Політолог уточнив, що в Мюнхені, виступаючи на українському ланчі, Кіт Келлог відповів на питання про гарантії безпеки для України так: є питання, які перебувають у виключній компетенції президента США, і він не може втручатися у цю сферу. Келлог може лише радити, як і його колеги, але остаточне рішення ухвалюватиме лише президент.

У США склалася абсолютно нова ситуація. Подібного не було раніше, принаймні в сучасній американській політиці. Фактично, це диктатура Трампа. Він звинувачує Зеленського в диктатурі без виборів, а сам встановив диктатуру після виборів. Принаймні, у межах Білого дому він діє одноосібно,

– зазначив Фесенко.

Політолог зауважив, що традиційно в США існує система стримувань і противаг: різні гілки влади, партії в Конгресі здійснюють взаємний контроль. Навіть у межах однієї команди можливий певний плюралізм думок. Після ухвалення рішення його реалізує вся команда, але на етапі обговорення допускаються дискусії.

За інших президентів, включно з республіканцями, могли бути різні погляди щодо певних питань. Однак зараз рішення ухвалює виключно Трамп, і його команда змушена демонструвати абсолютну лояльність.

"Кіт Келлог уже це зрозумів. Раніше він був лояльним до президента, але тепер його лояльність стала беззаперечною. Тим більше, що нещодавно він мав неприємний досвід: йому довелося спростовувати інформацію, опубліковану Bloomberg, про те, що він нібито мав презентувати мирний план Трампа в Мюнхені. За день чи два, він заперечив цю публікацію. Хоча, цілком імовірно, саме він був джерелом цієї інформації. Найімовірніше, йому дали зрозуміти в Білому домі, що презентувати мирний план Трампа може лише сам Трамп", – сказав Фесенко.

Келлог не може суперечити Трампу

Політолог наголосив, що саме тому Кіт Келлог зараз поводиться вкрай обережно. Ще в Мюнхені, коли напруженість не досягла нинішнього рівня, він уже уникав прямих висловлювань. Тепер він намагатиметься не робити жодних заяв, щоб не вступати в суперечність із Трампом.

"Лояльність до Трампа сьогодні означає необхідність засуджувати Україну. На мою думку, Кіт Келлог не хотів би цього робити, перебуваючи в Києві. Після всього, що він тут побачив і почув, після сигналів повітряної тривоги, після того, як він спостерігав за роботою системи ППО, він, без сумніву, розуміє, що відбувається в Україні та хто є агресором у цій війні. Він чудово усвідомлює, хто жертва агресії. Але якщо він скаже про це відкрито – це означатиме суперечити Трампу, а це для нього може стати кінцем кар'єри", – сказав Фесенко.

"США, ймовірно, більше не є стратегічним партнером"

Політолог додав, що саме тому пресконференцію й було скасовано. І справа не лише в Кіті Келлозі, а й у тому, що шириться інформація – поки що неофіційна, але підтверджена різними джерелами, – що США на різних рівнях, від ООН до Великої сімки, змінюють свою позицію щодо оцінки війни між Росією та Україною. Вперше за весь час вони відмовляються визнавати Росію агресором.

Абсолютний сором. Але це також і діагноз. Нам потрібно зрозуміти, що, незалежно від заяв команди Трампа, їхній головний пріоритет зараз – домовитися з Путіним. Їм абсолютно байдуже, яка це війна, яка її суть, хто на кого напав, які наслідки. Це їх не хвилює. Жодного ціннісного чи морального підходу тут немає,

– сказав Володимир Фесенко.

Він додав, що Україні слід звикати до того, що Сполучені Штати при Трампі вже не є головним стратегічним партнером. Більш того, якщо США відмовляються визнавати війну Росії проти України як агресію, це означає розрив партнерства.

Це нова реальність, до якої доведеться звикати. Новий виклик для нас і проблема. Зрештою, і так не було великих надій на суттєву допомогу з боку США. Були певні сподівання на збереження військової підтримки хоча б у вигляді позик. Але для Трампа головне – гроші. Не безпека Європи чи України, а фінансова вигода. Це також частина нової реальності – бізнесовий підхід не лише до геополітики, а й до власних союзників,

– зауважив Володимир Фесенко.

Він підсумував, що домовлятися з ворогами та відвертатися від партнерів – нова американська реальність. Весь світ сьогодні спостерігає за тим, як змінюються Сполучені Штати.