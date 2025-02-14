Стало известно, когда Кэллог выступит с речью на Мюнхенской конференции

Спецпредставитель экс-президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Его речь запланирована на вечер 15 февраля.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на расписание Munich Security Conference-2025.

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Когда состоится выступление Кэллога

Кэллог выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля. Его выступление продлится с 19:30 до 20:15.

Заявленная тема выступлений спикеров на этой панели называется "Мир через силу: план для Украины". Разговор будет проходить в Ратуше, общая тема – "Глобальный порядок, безопасность человека".

Кроме Келлога, в дискуссиях на тему "Мир через силу: план для Украины" примут участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также его польский и британский коллеги Радослав Сикорский и Дэвид Лемми. К обсуждению также присоединится министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене. Модератором выступит Сара Келли.

Отметим, что Келлог посетит конференцию в рамках своего европейского турне. Во время него он будет консультироваться с чиновниками относительно возможных вариантов прекращения войны России против Украины. Впоследствии эти наработки он представит президенту США.