Кит Келлог встретился с Сырским и руководителями разведок, – Зеленский

19 февраля в Украину прибыл спецпредставитель Трампа. Он провел ряд встреч, о которых рассказал Владимир Зеленский в обращении на 1092 день войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Как известно, Келлог встретился с Андреем Ермаком.

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Детали о встрече Келлога в Киеве

Как рассказал Зеленский, 19 февраля состоялось много встреч и совещаний с командованием армии, разведкой, министрами. Все это – для подготовки к переговорам с представителем Трампа, генералом Китом Келлогом.

Он уже встречался с Главкомом Сырским, с нашими руководителями разведок и специальных служб, также с руководителем Офиса. На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной,

– сказал Зеленский.

Таким образом, с президентом Украины Кит Келлог будет говорить 20 февраля. Судя по последним заявлений, которые звучат из Америки, разговор не будет простым.

Зеленский в своем обращении коснулся противоречивых заявлений США.

"Вместе с Америкой и Европой мир может быть надежнее, и это является нашей целью. И главное – чтобы это было не только нашей целью, а общей с партнерами. Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны – войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул: закончить войну надо так, чтобы Россия не смогла снова прийти в Украину. А еще – чтобы вернулись украинцы из российского плена и чтобы у Украины было будущее.

Напоследок Зеленский сказал: рассчитывает на украинское единство и храбрость, на единство Европы и на прагматизм Америки. Ведь Соединенным Штатам так же нужен успех, как и другим странам.

Успех объединяет. Наше единство – это то, что лучше всего защищает наше будущее. Будущее не с Путиным, а с миром. И это для всех в мире выбор – и для самых сильных – быть с Путиным или с миром. Стоит выбрать мир,

– уверен Зеленский.

В Европе уже отреагировали на противоречивые заявления Трампа.