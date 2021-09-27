В Китае Apple и Tesla прекратили производство: все из-за энергетического кризиса
Источник:Bloomberg
Китай столкнулся с масштабным энергетическим кризисом в стране. Это привело к тому, что крупные компании временно прекращают производство, некоторые магазины работают при свечах, а торговые центры закрылись.
Из-за энергетического кризиса на севере страны происходят отключения электроэнергии. В то же время без света остается не только население, но и промышленность.
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Причины энергетического кризиса в Китае
Как пишет Bloomberg, основными причинами такой ситуации являются:
- экологические цели,
- цены на уголь и газ.
С одной стороны отдельные провинции ограничивают использование электроэнергии, чтобы выполнить цели по выбросам. С другой – фактическая нехватка электроэнергии из-за рекордных цен на уголь и газ, в результате чего генерирующие компании замедляют производство.
Шок в области энергоснабжения второй по величине экономики мира и крупнейшего производителя повлияет на мировые рынки,
– заявили аналитики Nomura.
Более того, сокращение производства, если оно будет длительным, может снизить рост ВВП Китая в четвертом квартале на 1 процентный пункт.
Какие предприятия пострадали
- Поставщик Apple Unimicron Technology заявил, что три его дочерние компании в Китае прекратили производство с 26 по 30 сентября.
- Подобная ситуация сложилась и с компанией Tesla – известного производителя электрокаров.
- Сталелитейная, алюминиевая и цементная промышленность также сильно пострадали от сокращения объемов производства.
Между тем, производители чипов United Microelectronics Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing сообщили, что на их китайские заводы это не повлияет.