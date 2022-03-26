В Китае признали погибшими всех пассажиров крушения Boeing 737
26 марта 2022 , 20:43Читати новину українською
Источник:"Интерфакс-Украина"
В Китае признали погибшими всех пассажиров авиакатастрофы Boeing 737 компании Chinese Eastern Airlines. Самолет разбился 21-го марта.
На борту самолета находились 132 человека
Государственные СМИ Китая сообщают, что КНР признали погибшими всех пассажиров крушения Boeing 737. На борту самолета находились 132 человека.
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Среди погибших – девять членов экипажа. Все остальные погибшие – пассажиры.
В Китае разбился самолет: коротко
Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Это первая крушение коммерческого лайнера в Китае с 2010 года. На борту воздушного судна не было украинцев.
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