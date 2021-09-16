В эпицентре непогоды оказался уезд Лусянь города Лучжоу. Толчки почувствовали около 4:30.

Заметьте На Закарпатье трясло: сейсмологи зафиксировали землетрясение

По данным местных СМИ, в результате землетрясения пострадали 60 человек. В частности, 3 из них – в тяжелом состоянии.

Кроме того, бедствие разрушило десятки зданий.

Сейсмологи сообщили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение в Китае: смотрите видео

Заметьте! Это второе землетрясение, которое произошло в Китае в течение сентября. В префектуре Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района местные жители почувствовали толчки 4 сентября. Магнитуда составила 5,1.

Землетрясения в мире: главное