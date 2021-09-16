В эпицентре непогоды оказался уезд Лусянь города Лучжоу. Толчки почувствовали около 4:30.
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По данным местных СМИ, в результате землетрясения пострадали 60 человек. В частности, 3 из них – в тяжелом состоянии.
Кроме того, бедствие разрушило десятки зданий.
Сейсмологи сообщили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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Землетрясения в мире: главное
- Землетрясение магнитудой 6,2 всколыхнуло префектуру Ибараки в Японии. Толчки почувствовали даже в столице страны – городе Токио. К счастью, погибших или пострадавших не было. Кроме того, не объявляли об угрозе цунами.
- В Тихом океане 18 августа произошло землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр зафиксировали вблизи тихоокеанского государства Вануату.
- На Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Жертвами бедствия стали около 2 тысяч человек. Кроме того, пострадали примерно 10 тысяч местных жителей.