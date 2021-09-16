В епіцентрі негоди опинився повіт Лусянь міста Лучжоу. Поштовхи відчули близько 04:30.

Зауважте На Закарпатті трясло: сейсмологи зафіксували землетрус

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок землетрусу постраждали 60 людей. Зокрема, 3 з них – у важкому стані.

Окрім того, лихо зруйнувало десятки будівель.

Сейсмологи повідомили, що гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Землетрус у Китаї: дивіться відео

Зауважте! Це другий землетрус, який стався у Китаї упродовж вересня. У префектурі Пішань Сіньцзян-Уйгурського автономного району місцеві жителі відчули поштовхи 4 вересня. Магнітуда становила 5,1.

Землетруси у світі: головне