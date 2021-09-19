Предварительно известно, что трагедия произошла в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Судно утонуло ориентировочно в 16: 50 18 сентября.

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В Китах затонуло судно с людьми на борту

По состоянию на 8:10 утра в воскресенье 39 человек спасли из реки. 10 человек погибли,

– говорится в сообщении.

Остальных спасенных лечат от травм, не угрожающих жизни. Однако судьба еще 5 человек – неизвестна. Сейчас они считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Позже СМИ написали, что удалось спасли 40 человек.

Кратко о последних инцидентах с судами