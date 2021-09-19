Попередньо відомо, що трагедія трапилась у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. Судно потонуло орієнтовно о 16:50 18 вересня.

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У Китах затонуло судно з людьми на борту

Станом на 8:10 ранку в неділю 39 людей врятували з річки. 10 людей загинули,

– мовиться у повідомленні.

Решту врятованих лікують від травм, що не загрожують життю. Проте доля ще 5 людей –невідома. Наразі вони вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Згодом ЗМІ написали, що вдалось врятували 40 людей.

Коротко про останні інциденти з суднами