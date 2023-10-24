Пекин наработал кадровую технологию: уволить без объяснения причин и через месяц – два назначить нового руководителя. Таким предположением в эфире 24 Канала поделился политолог Владимир Фесенко.
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Подобные истории уже были
Как рассказал политолог, подобная ситуация уже происходила в Пекине. В июле 2023 года Цинь Гана уволили с должности министра иностранных дел Китая.
Также в этом году лидер КНР Си Цзиньпин заменил Ли Ючао, являвшегося командующим ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая.
Это сродни определенным кадровым чисткам. Возможно, они чем-то провинились,
– сказал Фесенко.
Почему уволили Ли Шанфу
Западные СМИ писали разные версии увольнения экс-главы МИД Китая Цинь Гана. Даже личные, что будто он имеет любовницу и связи с США.
Фесенко предположил, почему уволили Ли Шанфу: смотреть видео
Министра обороны Ли Шанфу могли уволить из-за коррупции и определенных ошибок.
Это специфическая китайская кадровая политическая разработка. Я не думаю, что здесь есть большой кадровый политический смысл,
– объяснил Владимир Фесенко.
Кроме ситуации с Цинь Ганем, что ввиду стиля внешнеполитических действий влияет на внешнюю политику Китая.
Что известно об уходе Ли Шанфу
- Во вторник, 24 октября, министра обороны Китая Ли Шанфу уволили с должности – причины устранения и имя нового кандидата пока не известны.
- Отмечается, что информация об отставке Ли Шанфу появилась за несколько дней до приезда делегации Пентагона в Пекин на региональный форум.
- Министр обороны исчез из виду общественности два месяца назад. В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Ли Шаньфу пропал без вести.