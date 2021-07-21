Рассматривают с оптимизмом: в Китае высказались о перспективах сотрудничества с Украиной

21 июля 2021 , 14:19
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Источник:

Интерфакс-Украина

Китайские большие компании готовы сотрудничать с Украиной и выходить на наш рынок. Для такого развития события есть все предпосылки.

Об этом заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун. Он отметил, что Китай хочет более успешно развивать китайско-украинские отношения.

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Сяньжун считает, что обе страны имеют большие потенциалы.

Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и в дальнейшем совместно с украинской стороной прилагать усилия,
– отметил посол.

Он считает, что за 10 лет китайско-украинских отношений стратегического партнерства они получили большое развитие. В частности, Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины.

Также посол напомнил об очень важном соглашении между двумя странами в сфере инфраструктуры.

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Автор: Тетяна Пасічник